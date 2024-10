Shakira en Colombia: "hacks" para conseguir fácil boletas para sus conciertos

Si eres fan de Shakira y quieres asistir a su nueva gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', la clave está en saber cómo asegurarte esas boletas que tanto deseas.

Comprar entradas para un concierto de esta magnitud puede convertirse en todo una odisea, pero no te preocupes, aquí te comparto los mejores trucos o "hacks" para que no te quedes fuera de este evento épico.

Horas clave para conseguir tus entradas El primer truco está en estar siempre pendiente de los momentos exactos en los que las boletas salen a la venta.

La mayoría de plataformas suelen liberar las entradas a las 10:00 a.m. hora local, así que prepárate con tiempo para hacer clic en el botón de compra, apenas el reloj marque esa hora.

Pero, si te quedas sin boletas en la primera ronda, no te desesperes. Algunas veces, las plataformas liberan más entradas al mediodía, ya sea por cancelaciones o ajustes en la disponibilidad.

Otro truco importante es registrarse con anticipación en la página oficial de Shakira o la plataforma de venta para acceder a las preventas exclusivas. ¡Tener esa ventaja puede marcar la diferencia!

Hacks para aumentar tus posibilidades de compra No se trata solo de estar atento a la hora de salida. Para aumentar tus posibilidades, crea cuentas en diferentes plataformas de venta, además de las principales.

De esta forma, tendrás varias opciones en caso de que una se sature o se agoten las entradas rápidamente.

Otra movida inteligente es usar las aplicaciones móviles de estas plataformas. Muchas veces, las apps son más rápidas que las versiones de escritorio y te permiten recibir notificaciones en tiempo real, así que siempre ten tu celular a la mano.

Si te sientes afortunado o quieres una experiencia más exclusiva, considera los paquetes VIP. Estos no solo te garantizan las mejores ubicaciones, sino que pueden incluir experiencias premium como un meet & greet o acceso a zonas especiales.

Alternativas de última hora Si no logras conseguir entradas en la venta oficial, no te desesperes. Plataformas de reventa pueden ofrecer boletas que otros usuarios ya no pueden utilizar. Aunque los precios pueden variar, en muchos casos podrías encontrar entradas a precios razonables.

Shakira en Colombia

Si eres de Colombia, seguramente querrás saber más detalles sobre los conciertos que la barranquillera dará en el país.

Según se ha confirmado, las fechas más esperadas serán en 2025, con shows en Bogotá, Medellín y su ciudad natal, Barranquilla. Los precios van desde los $239.000 hasta los $925.000 para las localidades más exclusivas.

Incluso, para quienes quieran una experiencia única, el paquete Ultimate Meet and Greet VIP te permitirá tomarte una foto con Shakira por $11.820.000.

El concierto en Medellín será el 23 de febrero de 2025 en el Estadio Atanasio Girardot, y en Bogotá, el 26 de febrero en el Estadio El Campín, ambas presentaciones comenzarán a las 8:00 p.m.

Con estos trucos y consejos, estarás más que listo para disfrutar de una experiencia única con Shakira. ¡Prepárate para ser parte de una de las giras más esperadas del año!

Puedes ver | Shakira cambió la fecha de su concierto para disfrutar de la ‘Guacherna’