Atención fans de Capitán América: Marvel prepara una cuarta película de la serie

Marvel está preparando una cuarta película sobre Capitán América, una cinta para la que contarán con los guionistas Malcolm Spellman y Dalan Musson de la serie "Falcon and the Winter Soldier" de Disney+.

La revista The Hollywood Reporter detalló este viernes los planes de Marvel para uno de sus personajes más populares y que hasta ahora había interpretado en la gran pantalla Chris Evans.

Sin embargo, Evans se retiró como Capitán América America con "Avengers: Endgame" (2019) y no está previsto que regrese en esta cuarta cinta.

Por ahora no hay ningún actor ni cineasta vinculado a este nuevo proyecto sobre Capitán América.

Evans dio vida al superhéroe del escudo estrellado en "Capitán América: The First Avenger" (2011), "Capitán América: The Winter Soldier" (2014) y "Captain America: Civil War" (2016).

Esta tercera película se entendió prácticamente como una entrega más de los Avengers, ya que en ella aparecían casi todos los personajes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés): Iron Man (Robert Downey Jr.), Black Widow (Scarlett Johansson), Hawkeye (Jeremy Renner), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Vision (Paul Bettany) o un jovencísimo y debutante Spider-Man (Tom Holland).

Tras lo ocurrido en "Avengers: Endgame", Falcon (Anthony Mackie) se quedó con el escudo deCapitán América (Evans), un aspecto fundamental en la trama de la serie "Falcon and the Winter Soldier" que está emitiendo Disney+ en estos momentos.

De ahí que una de las posibilidades para la cuarta película de Capitán América sea que Mackie tome el relevo de Evans.

En cualquier caso, la poderosa imagen en "Avengers: Endgame" de Falcon, un superhéroe negro, con el escudo de Capitán América, poco menos que el patriotismo estadounidense encarnado en una figura de Marvel, sirvió para continuar dialogando sobre el racismo en EE.UU. a través de las películas y series del MCU.

"La raza es un asunto importante desde que Steve (Evans) le da a Sam (Falcon) el escudo. Sam es un hombre negro en EE.UU. Y si piensas en 2020, ser un hombre negro en EE.UU. significa una existencia turbulenta, por decirlo suavemente", argumentó Mackie en un encuentro con los medios sobre esta nueva serie en el que participó Efe.

"Para Sam la pregunta es cómo te levantas y representas a un país que nunca ha luchado por ti, que nunca te ha querido, que nunca te ha permitido la decencia de ser una persona y te ha esclavizado, que ha violado y saqueado básicamente tu tierra natal y también esa historia de ti mismo... ¿Cómo te levantas y representas eso?", desarrolló.