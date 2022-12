¿Te atreves? El personaje de anime Saitama reveló su rutina para ser el más fuerte del mundo

La mayoría de los hombres sueñan con ser los más fuertes y asumen algunos retos para lograrlo. Uno de los más populares el conocido como One Punch Man, denominado así por la serie de anime japonés que lleva ese nombre y que impuso el personaje principal conocido como Saitama.

Saitama reveló en un capítulo que es poderoso debido a su duro entrenamiento, lo que lo convierte en un superhéroe que derrota fácilmente a los monstruos u otros villanos sin habilidades extraordinarias.

De acuerdo con el superhéroe, para lograrlo es necesario primero hacer una gran cantidad de ejercicio diariamente.

“Escucha Genos, los tienes que hacer, sin importar lo difícil que sea. Me tomó 3 años llegar a ser así de fuerte, con 100 flexiones, 100 sentadillas y 100 abdominales, luego correr 10 kilómetros y hacerlo todos los días”, dijo el poderoso Saitama.

Asimismo, agregó que para conseguir hacer esto, es necesario alimentarse bien y dejar de un lado la comodidad.

“Y por supuesto asegurarte de comer tres veces al día, con un plátano en la mañana está bien. Pero nunca usar el aire acondicionado en verano ni calefacción en invierno, así fortaleces la mente”, agregó.

Pero eso no fue todo, pues también manifestó que sin importar cuanto duela levantarse cada día, debido al agotamiento tras realizar estos ejercicios, si se quiere ser fuerte se debe seguir con el entrenamiento.

“Si quería llegar a ser un gran héroe, aunque escupiera sangre nunca me detendría, así me fortalecí y acepté el dolor, hice sentadillas aun cuando mis piernas no se podían mover, incluso cuando mis brazos hacían ruidos extraños, seguí haciendo flexiones”, expresó.

Sin embargo, aclaró que lograrlo no es fácil y los resultados solo se ven luego de más de un año de duro entrenamiento y antes de eso, "seguro habrán querido estar muertos". No obstante, vale la pena "aunque quedan calvos".

“Un año y medio después empecé a notar diferencias, me quedé calvo, pero ya era más fuerte. En otras palabras, tienes que entrenar mucho hasta el punto en que te quedes calvo, esa es la única verdadera forma de volverte fuerte”, manifestó.

Finalmente, agregó que el ser humano tiene la increíble capacidad de modificarse y convertirse en lo que quería ser.

“El ser humano tiene el poder de modificarse a sí mismo”, puntualizó.

Cabe mencionar que muchos hombres ya se unieron al increíble reto y según ellos si funciona. Aunque aseguraron que sin constancia no hay ganancia.

¿Qué dicen los expertos?

El entrenador físico y fisioterapeuta Jeisson Yaya (@

yestrainer)

asegura que el reto trabaja los grupos musculares del cuerpo, pero afirma que hay que tener en cuenta varias cosas:

1. El cuerpo tiene un proceso adaptativo. Una persona debe comenzar a entrenar de manera paulatina e ir aumentando la intensidad y repeticiones para evitar que el cuerpo se descompense.

2. Variar los entrenamientos. El cuerpo se puede estancar en un punto por repetir siempre los mismos ejercicios. Hay que darle nuevos retos para que responda y se vean resultados.

3. Es importante la alimentación balanceada para ver resultados.

4. Todos los cuerpos son diferentes. Algunos responderán de forma más rápida a esa rutina y otros lo harán más lento.

5. Hay que medir y manejar la frecuencia cardíaca para quemar las calorías que necesita el cuerpo.

6. Buscar la asesoría de un profesional de la salud para evitar lesiones.