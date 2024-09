Chilena se rehúsa a volver a su país; quedó encantada con curiosa actitud de colombianos

Una influenciadora chilena, conocida en TikTok como ‘@witch.azulita.eva’, ha causado revuelo en redes sociales tras compartir su experiencia en Bogotá. En un video que rápidamente se hizo viral, la creadora de contenido expresósu asombro por la amabilidad y el trato cariñoso que ha recibido desde su llegada a la capital colombiana.

"Estoy impactada por la amabilidad y la forma de ser tan amable y tan cariñosa de los colombianos. Ya una amiga me había dicho cómo eran, pero yo no creí que fuera tanto", comentó la influenciadora en su video.

Contrario a las creencias populares que describen a los bogotanos como fríos y distantes en comparación con otras regiones de Colombia, esta chilena se sintió completamente acogida y sorprendida por la calidez humana.

"Es que tú vas a una tienda, te dicen ‘sumercé’, te hablan con respeto y con cariño. Todos sonríen, son todos amables, te ayudan si haces una pregunta. Si quieres algo, te acompañan a buscar ese algo", explicó, enfatizando que esta experiencia es bastante diferente a la que vive en Chile. “Aquí no vengamos con cosas, los chilenos no somos así”, afirmó.

Su sorpresa y alegría no solo han resonado entre sus seguidores chilenos, sino también entre los propios bogotanos, quienes se han mostrado sorprendidos y complacidos por las palabras de la influenciadora.

En el video, la creadora de contenido revela que, aunque adora su país de origen, la experiencia de ser tratada con tanto cariño en Bogotá la ha dejado sin deseos de regresar a Chile.

"No quiero volver a mi país a ser tratada normal. No, porque aquí te tratan como una diosa, un dios", comentó, aclarando que no se trata de un trato exagerado o excesivamente amoroso, sino de una amabilidad genuina que se siente en cada interacción diaria.

"En Bogotá, es el trato, es la forma de ser, es la mirada, es la buena onda que se les sale por los poros (…) Son tan simpáticos, tan amables, tan sonrientes", reflexionó la influenciadora, comparando esta experiencia con la actitud más reservada y a veces más fría que ha percibido en su propio país.

A pesar de que era su primera vez en Colombia, la chilena se sintió como en casa, describiendo que nunca antes había experimentado tal nivel de calidez y cercanía en ningún otro país que haya visitado.

"Tú vas a una tienda y te dicen ‘sumercé’. Te hablan con respeto, cariño, todos sonríen, te ayudan, si haces una pregunta te responde con cariño, si necesitas algo, ellos mismo te acompañan a buscarlo", detalló, subrayando la hospitalidad colombiana.

Además, destacó que en Bogotá no se ven "caras de culo ni gente amargada". Para ella, es como si todos los bogotanos amaran su vida y su trabajo, algo que contrasta fuertemente con su percepción de la sociedad chilena, donde, según dice, "abunda la cara de amargada y la forma pesada para hablar y responder".

Las reflexiones de la influenciadora han resonado profundamente en las redes sociales, donde muchos usuarios han compartido y comentado el video, expresando tanto orgullo como sorpresa por las palabras de la visitante chilena.

Su testimonio se une a una creciente tendencia de influencers y turistas extranjeros que encuentran en Colombia un destino no solo bello, sino también profundamente humano y acogedor.

Incluso otros creadores de contenido, como el español Fran Cuéllar, han mostrado interés y sorpresa ante el creciente atractivo de Colombia como destino turístico.

En un video de apenas 24 segundos, Cuéllar se muestra desconcertado por la fascinación que Colombia despierta entre los viajeros, reflejando el creciente interés internacional por descubrir los encantos y las bondades de este país sudamericano.

