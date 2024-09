Conoce cómo acceder a las clases de baile gratis en Bogotá; dancehall, danza, yoga y más

Este mes de septiembre, la Casona de la Danza y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ofrecen una serie de talleres gratuitos que invitan a los ciudadanos a disfrutar de la danza, yoga y más actividades de relajación. Estas jornadas son una excelente oportunidad para quienes desean aprender nuevas habilidades o simplemente disfrutar de una experiencia cultural enriquecedora.

La Casona de la Danza, ubicada en la carrera 1 # 17-01, frente a La Media Torta, será el epicentro de diversas actividades artísticas, todas con entrada libre. A continuación, te presentamos los detalles de algunos de estos talleres:



Taller Fecha Hora Lugar La imagen de mi movimiento 4, 11, 18, 25 de septiembre 9:00 a.m. - 11:00 a.m. Casona de la Danza Cuerpos en tránsito 4, 11, 18, 25 de septiembre 9:00 a.m. - 11:00 a.m. Casona de la Danza CalmArte. Yoga en el Museo Nacional 15 de septiembre 10:00 a.m. - 11:00 a.m. Casona de la Danza Los locos años 20 25 y 27 de septiembre 5:00 p.m. - 7:00 p.m. Casona de la Danza Resignificando nuestras cuerpas a través del Female Dancehall 24-27 de septiembre 4:00 p.m. - 6:00 p.m. Casona de la Danza Método Schinca 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 de septiembre 4:00 p.m. - 6:00 p.m. Casona de la Danza Conexión natural 18 de septiembre 9:00 a.m. - 12:00 m. Punto de partida: Casona de la Danza

La imagen de mi movimiento es un

taller, dirigido por María Paula Carvajal Agudelo, se enfoca en la exploración corporal a través de las artes escénicas y la capoeira. Los participantes podrán reflexionar sobre su movimiento y descubrir nuevas formas de expresión.

CalmArte. Yoga en el Museo Nacional es

una colaboración entre Idartes y el Museo Nacional, que ofrece clases de yoga enfocadas en mejorar la postura y liberar tensiones. Alejandra Cuéllar Hilarión guiará esta sesión, proporcionando herramientas para el bienestar físico y mental.

Los locos años 20

En este taller, dirigido por Karoll Paola Tirado y Carlos Gonzalo Guzmán, los asistentes se sumergirán en la música y danza de los años 20, explorando ritmos como el charleston y el dirty jazz.

Las clases de baile y yoga gratis se realizarán en La Casona de la Danza /Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Cómo me puedo inscribir a las clases gratis de baile y yoga?

Para asistir a cualquiera de estos talleres, es necesario que te inscribas a través del presente enlace de Idartes. Aquí hay algunos puntos clave a tener en cuenta:



Verifica las fechas: Asegúrate de poder asistir a todas las sesiones del taller antes de inscribirte.

Asegúrate de poder asistir a todas las sesiones del taller antes de inscribirte. Inscripción oportuna: Las inscripciones se cierran cuatro días antes del inicio de cada taller.

Las inscripciones se cierran cuatro días antes del inicio de cada taller. Confirmación : La adjudicación de cupo se informará vía correo electrónico, y deberás confirmar tu asistencia.

: La adjudicación de cupo se informará vía correo electrónico, y deberás confirmar tu asistencia. Cancelaciones: Si no puedes asistir, notifica por correo electrónico para evitar sanciones.

Recuerda que el ingreso de niños, niñas y mascotas no está permitido. Además, las inscripciones fuera de las fechas establecidas no serán válidas, y la inscripción no garantiza un cupo, por lo que es fundamental estar atento a la confirmación por correo electrónico.

Si deseas explorar más actividades culturales, consulta la Agenda Cultural de Bogotá para descubrir otros eventos en la ciudad. ¡No pierdas la oportunidad de disfrutar de estas clases gratis en la Casona de la Danza!