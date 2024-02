Hombre asegura que vive del subsidio que le dan a su hija: "Por eso yo no trabajo"

Un video viralizado en las redes sociales presenta a un hombre latino revelando cómo vive del subsidio que le dan a su hija, este beneficio es otorgado por el Gobierno estadounidense para su hija, según reveló. El sujeto, identificado como Leito en TikTok, expone que el apoyo financiero destinado a su hija, ciudadana estadounidense, le permite mantener su hogar, afirmando que "ella es la que me mantiene, por eso yo no trabajo".

El testimonio de este hombre, de nacionalidad venezolana, seguido por más de 328 mil personas en la plataforma, ha generado controversia. En el material audiovisual, destaca que recibe 5.000 dólares mensuales por su hija, lo que le permite cubrir los gastos esenciales de su familia. Aunque muestra documentos como el Social Security y permisos de trabajo, varios usuarios en TikTok han cuestionado la veracidad de sus afirmaciones.

El video también ha suscitado debates sobre el sistema de asistencia social en Estados Unidos. Según Leito, la estrategia radica en tener hijos en el país, destacando la facilidad con la que obtiene recursos adicionales, como se evidencia en otro video donde recoge ropa de un contenedor de basura para redistribuirla entre personas necesitadas, junto con lo que recauda pidiendo en las calles.

La ayuda a familias con hijos dependientes es un programa de subvenciones establecido en 1935, diseñado para proporcionar asistencia financiera a niños necesitados cuyos padres no pueden brindarles apoyo debido a diversas circunstancias. Los fondos derivados de este programa, están destinados a ayudar a familias necesitadas, promoviendo la preparación laboral, el trabajo y el matrimonio, y previniendo embarazos no deseados, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

El caso de Leito arroja luz sobre las complejidades y debates en torno al sistema de asistencia social en Estados Unidos. Mientras algunos argumentan que tales programas son esenciales para proteger a los niños necesitados y sus familias, otros cuestionan la posible explotación del sistema y la necesidad de implementar políticas más efectivas y equitativas. El video ya cuenta con más de 5 millones de visualizaciones y más de 12.500 comentarios.

"En qué estado los dan los $5 mil al mes por q yo tengo un bb y a mí no me dan eso yo trabajo día día para pagar mi renta", "eres una carga para el gobierno", "Hermano dé el ejemplo trabaje papa nosotros los venezolanos somos echados para delante", "mano das vergüenza eso no es amor de padre el verdadero padre sabe como hacer que sus niños no pasen trabajo eres una plaga", son algunos de los comentarios de los usuarios en la publicación.