La actriz mexicana Sherlyn, es recordada por su participación en exitosas novelas y series juveniles como ‘Clase 406’, ‘Cuidado con el ángel’, ‘Fuego en la sangre’, entre otras.



A sus 34 años dijo estar lista para ser madre. Sin embargo, no tiene pareja actualmente y decidió quedar embarazada por inseminación artificial.



Su decisión ha generado controversia, pero ella decidió responder en Instagram abiertamente a sus seguidores algunas preguntas que tienen en torno a su maternidad.



Llamó la atención que ella respondió claramente que el padre de su hijo es Dios.



“Dios es el papá de mi hijo. Vive con nosotros, respiro, hablo, se lo encomiendo todo el día y creo que no podía tener un mejor papá”, dijo Sherlyn.





La actriz mexicana Sherlyn se inseminó y dice que el papá de su hijo es Dios pic.twitter.com/fskoKEEgFI — Qué tal esto (@CorreDile) February 18, 2020

También respondió a quien le preguntó cómo hará para explicarle a su hijo que no fue concebido de forma natural.



"Yo creo que la verdad es el camino más corto para todo, mis amores, y tratar a los niños como si no entendieran es faltarle el respeto a su inteligencia, así que siendo muy honesto: ‘Te elegí, moría por tenerte, no encontraba a la persona’”, afirmó.





Sherlyn dice que le explicará a su hijo por qué decidió tenerlo por inseminación artificial pic.twitter.com/VDXz0bWHN2 — Qué tal esto (@CorreDile) February 18, 2020