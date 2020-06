A Daniella Álvarez ya le amputaron el pie izquierdo y se está recuperando satisfactoriamente

A las 7 de la mañana de este sábado 13 de junio, Daniella Álvarez salió de cirugía, en la cual tuvieron que amputarle el pie izquierdo a raíz de una isquemia.

La intervención que duró alrededor de 5 horas fue realizada en la Fundación Cardioinfantil en Bogotá.

De acuerdo con Noticias Caracol, la cirugía se realizó de manera exitosa y la exreina de 32 años se encuentra recuperándose satisfactoriamente.

Familiares y las fuentes del hospital piden reserva y mucha privacidad en estos momentos.

Cabe recordar que la noche anterior, Daniella publicó un video en el que contó todo sobre su estado de salud y la decisión que tomó para continuar con un buen estilo de vida.

“En familia y con los médicos, lo hablamos y tomé la decisión entre tener un pie no funcional y una opción de prótesis que me deje volver a bailar champeta, poder correr, montar bicicleta, nadar, todas las cosas que me gustan”, dijo.