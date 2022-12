“El milagro es mi vida”: en video, Daniela Álvarez dijo que tendrán que amputarle el pie

Hace unas semanas Daniela Álvarez se encuentra delicada de salud. Fue hospitalizada inicialmente por una masita que tenía en el estómago y la cual debían extraer.

Publicidad

En dicha cirugía descubrieron que esa pequeña masita estaba alojada en la arteria aorta, por lo que le tuvieron que practicar dos intervenciones más.

Después de días de estar ausente de sus redes sociales, la costeña publicó un video en el que les habló a sus seguidores sobre su estado actual de salud.

Publicidad

Muy tranquila contó por todo lo que ha tenido que pasar y, además, la decisión que tomó para poder seguir teniendo su estilo de vida.

Publicidad

Según Daniela, este sábado le van a realizar una nueva cirugía en la cual le tienen que quitar el pie.

“Podría yo tener un pie, pero no sería un pie funcional, entonces entre los médicos y en familia lo hablamos y yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una prótesis que me deje bailar champeta, bachata, que me deje correr, nadar y todas las cosas que me gustan, decidí tener esta cirugía”, dijo.

Publicidad

“Le doy gracias a Dios porque el milagro que hemos pedido todas las personas que me han apoyado, el milagro es mi vida, que estoy viva y puedo contarles mi historia”,agregó.

Publicidad