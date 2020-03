En la nueva temporada de “Keeping Up With The Kardashians”, las hermanas no se guardaron nada.

El reality show llegó a su temporada número 18 y ha sido uno de los más esperados, pues en la promo se muestra a dos de las famosas hermanas agarradas del pelo, mientras se gritan.

En las imágenes y videos se vio a Kim y Kourtney en un cruce de palabras, ambas se gritaron mientras otra de sus hermanas intentaba calmarlas, sin embargo, la pelea continuó.

En una parte del video se observó cómo Kim le manda una cachetada a Kourtney mientras ella se defiende.

Mira el video completo aquí: