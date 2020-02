Yina Calderón sigue dando de qué hablar con sus publicaciones y esta vez lo hizo con un video en el que se le ve muy asustada mientras tratan de ponerle una inyeccción.



En las imágenes aparece Yina de lado, con los pantalones a media nalga mientras espera a que una médico le aplique una inyección para desinflamar sus glúteos.



"Si ven por tanto bullyng que le hacen a mi rabito se enfermó. Soy una gallina para las inyecciones. Perdón por las groserías, pero me duele porque fueron 3", escribió Yina.



Sin embargo, a muchos les sorprende que le tenga tanto miedo a las inyecciones después de haber entrado más de 20 veces al quirófano.



Incluso, la llaman "showsera" y le dejaron muchos comentarios criticándola.



No obstante, otros la defienden afirmando que "no tiene nada que ver sus cirugías con su fobia a las agujas".



Yina Calderón gritando porque le tiene miedo a las inyecciones ...opiniones pic.twitter.com/GTBIoWw0Pp — Qué tal esto (@CorreDile) February 19, 2020