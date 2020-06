Anahí, la recordada 'Mía' de la serie juvenil 'Rebelde', tiene una sobrina hermosa que se parece mucho a ella y se llama Ana Paula.



Después del éxito que tuvo RBD, Anahí se desvinculó de la televisión y no volvió a aparecer en las telenovelas. Incluso, su carrera musical ha quedado de lado después que se dedicara a cuidar de sus dos hijos y estar con su esposo el político Manuel Velasco.



Como la carrera de Anahí parece no tener retorno, los fans han puesto los ojos en su bella sobrina Ana Paula para que siga sus pasos en la actuación o el canto.



Sin embargo, la joven ha dejado claro en uno de los live que hizo en Instagram que no está en sus planes ir por ese camino y "que no canta para nada".



Aunque no se sabe si pueda cambiar de opinión, los fanáticos siguen dejándole muchos piropos en sus redes sociales y destacan el gran parecido físico que hay con su tía en las épocas de RBD.



Ana Paula tiene una hermosa cabellera rubia y los mismo ojos azules de su tía. Aquí te dejamos algunas de sus fotos.



¿Se parecen?