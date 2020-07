Lluvia de críticas a Milena López por visitar Barichara en plena pandemia

Milena López estuvo este fin de semana visitando su hotel tipo galmping localizado en Barichara, Santander. El objetivo de la modelo y empresaria era revisar los protocolos de bioseguridad para una eventual reapertura.



Sin embargo, no tardaron en criticar su llegada al municipio procedente desde la capital del país que registra el mayor número de casos de contagio, teniendo en cuenta que Barichara solo tiene un caso registrado a la fecha.



No obstante, Milena López salió a aclarar la situación en sus redes sociales recalcando que no tendrían contacto con nadie de la población, que habían llevado sus propios alimentos y que regresarían a Bogotá en un par de días.









En un post también relató lo dificil que ha sido sobrellevar la crisis por la pandemia, pues las labores de su hotel están paralizadas.