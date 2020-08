Mike Bahía y Greeicy Rendón son una de las parejas musicales más queridas y estables de la farándula. Su amor los ha unido tanto que comarten una vida juntos y son muy felices.



Su complicidad ha sido la clave para tener una relación duradera. Incluso, entre ellos siempre se hacen bromas en redes sociales y se demuestran amor.



Te puede interesar: El nuevo look de Greeicy Rendón que convenció a unos y decepcionó a otros



Recientemente, Mike Bahía compartió un video en el que muestra que su novia dejó quemar la avena que le había preparado para el desayuno y la olla se veía quemada.



"El desayuno que me hace mi mujer, no se qué es todavía. Huele un poquito a quemado", dijo Mike.



Al parecer, Greeicy se distrajo con varias entrevistas y olvidó que había puesto a calentar la avena en la olla.



El gracioso video fue comentado por los usuarios y hasta le dijeron que "le hacía competencia a Paola Jara".