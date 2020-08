La instagramer 'La Segura' es conocida en redes sociales por sus graciosos videos, pero también por la belleza que se manda.



La joven subió recientemente unas fotografías en las que tiene puesto un hilo negro mientras está en el jacuzzi y los fanáticos quedaron más que enamorados de su cuerpazo y sus curvas infartantes.



Además, en la foto se alcanza a ver su pequeño nuevo tatuaje de una serpiente bordeando su ingle.







"No muerdo a menos que quieras", escribió 'La Segura' en la publicación mientras se tira un poco del hilo sobre sus caderas.



La sensual imagen fue muy halagada en redes sociales por los seguidores de la joven.



"¿Quién pidió pollo?", "Te van a multar por exceso de belleza", "El nevo tatuaje", "Quien fuera culebra", le dijeron en los comentarios.



Las fotografías ya tienen más de 800 mil 'Me gusta' en Instagram donde 'La Segura' tiene casi 6 millones de seguidores.