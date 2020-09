La Dj Marcela Reyes, recordada por su escándalo pateando una puerta del apartamento donde estaba su ex con su mejor amiga, ha crecido en popularidad y también por sus polémicas declaraciones.



Recientemente, compartió el jacuzzi con una de sus amigas influencers llamada Dani Duke y decidieron responder preguntas al azar.



Tomando unos tequilas, Dani Duke lanzó la pregunta a Marcela Reyes sobre quien fue la última persona a la que le dio un beso, pero no un beso normal, sino "un beso con lengua".



Entre risas, Marcela Reyes dudó un poco en responder, pero finalmente lanzó el nombre del famoso con quien se dio su último beso.



"Mateo Carvajal", dijo Reyes ante la sorpresa mayúscula para Dani Duque y los que allí se encontraban.



No obstante, Marcela Reyes también le preguntó a Dani Duque "si le gustaba 'La liendra'", a lo que Dani Duque recalcó que "le había sorprendido mucho".



En el en vivo también se conoció que el exnovio de Marcela Reyes también había coqueteado con Dani Duke en Insatgram, pero que en ese momento no eran amigas.



Marcela Reyes también afirmó que no trabajaría con Yina Calderón porque "ya ha hablado de ella en varios en vivo" y mencionó todas las cirugías estéticas a las que se ha sometido.