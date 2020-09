Jessi Uribe es uno de los cantantes de música popular más famosos del momento y su popularidad sigue creciendo junto a su novia, la también cantante de música popular Paola Jara.



Sin embargo, a Jessi no paran de cuestionarlo por su relación anterior, con la empresaria Sandra Barrios, de la que nacieron cuatro hijos y la razón por la que decidió terminarla.



En un ejercicio de preguntas y respuestas, Jessi contestó a la interrogante de un seguidor que le preguntó: "¿por qué dejaste a tu mujer?"



El cantante se limitó a contestar que Paola Jara no es la responsable y que pudo haber sucedido con otra mujer.



"¿Por qué se acabó? Porque sí. Muchos le echan la culpa a Pao y no es así. Hubiera podido pasar con otra mujer, era el momento para cada uno y Dios sabe por qué hace las cosas. Cada uno está viviendo su vida súper y los más importante son los niños que están bien", recalcó.



También le dijeron que "había dejado a una gran mujer que estuvo cuando nadie lo conocía", pero el artista señaló que se siente agradecido con ella.



"Le doy gracias por todo lo que vivimos juntos y por nuestros hijos, pero yo aprendía cantar fue gracias a Dios, el don me lo dio Dios por medio de mi papá. Trabajamos juntos, pero el éxito y el reconocimiento llegó a mi vida en un momento en que pasó lo que tenía que pasar. Yo no soy un desagradecido como dicen", señaló Jessi.



Finalmente, el cantante afirmó que si estuvo enamorado y tuvieron cuatro hijos porque fue una decisión en pareja.





Jessi Uribe también contó detalles de su relación y de la canción 'Prohibido enamorarse' dedicada a Paola Jara.