Sacerdote regaña a Ricky Martin por comparar concepción de sus hijos con la de Jesús

Ricky Martin tiene una vida atípica en el mundo de la farándula, pues vive abiertamente su sexualidad, está casado con el pintor Jwan Joseph y tienen cuatro hijos que fueron concebidos mediante la maternidad subrogada que están criando juntos.



Sin embargo, Ricky Martin fue cuestionado por sus recientes declaraciones en una entrevista para el diario El País en las que relacionó la gestación de sus hijos con la concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María.



““Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en su pedestal a María, la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo”, indicó el cantante en la entrevista.



Dichas declaraciones del boricua le valieron un regaño del párroco y monseñor Leonardo J. Rodríguez Jiménez del Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en la Arquidiócesis de San Juan.



El sacerdote señala en un escrito que no se puede comparar la maternidad subrogada con la concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María.



"Si el señor Martin lo que quiere es una razón (en este caso excusa) teológica para apoyar el alquiler o préstamo de vientres para tener hijos y así tranquilizar su conciencia, eso es otro tema, pero que no afirme cosas sin pies ni cabeza, como la del aprendizaje budista tibetano de Jesús…”, fueron algunas de las palabras del párroco refiriéndose al tema.



“No suelo meterme en diatribas con la farándula ni con otros tampoco, pero los latinos tenemos un “problema” y es que aguantamos hasta que nos tocan la madre", así inició el sacerdote un largo escrito que acompaña al video en Facebook.