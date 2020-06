Ricky Martin dejó mensaje de apoyo a Pablo Alborán y revivieron rumores de romance

Pablo Alborán decidió sincerarse y hacer pública su orientación sexual este 17 de junio con un video muy emotivo en su cuenta de Instagram.



"Soy homosexual y no pasada nada, la vida sigue igual", recalcó en el video.



Tras la publicación del artista español, fueron muchos los mensajes de apoyo que recibió por parte de otros famosos como Ricky Martin.



“Bravo, hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Que feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces”, escribió Ricky Martin en un comentario.



Este mensaje ha avivado los rumores de un supuesto affair entre ambos que habría comenzado después que coincidieran en un viaje a India en 2014 en una colaboración musical. Alborán compartió una foto por ese entonces en la que afirmaba estar la pasando muy bien.



Posteriormente, en 2015 colaboraron en la canción ‘Quimera’ y los artistas volvieron a compartir fotos juntos. Incluso, aparecían en una cama muy parecida y eso despertó los rumores que Alborán desmintió.



El cantante español aclaró que siempre ha recibido apoyo de su familia y equipo de trabajo sobre su inclinación sexual y aseguró que “seguirá haciendo música porque es libre”.