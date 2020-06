El cantante español Pablo Alborán confesó abiertamente que es homosexual y que se siente feliz.



El artista quiso aprovechar lo que está pasando en el mundo para enviar un mensaje de amor a sus fanáticos y afirmó que su mensaje es un grito en contra de la discriminación.



"Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad...hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte, tenga nás valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual y no pasada nada. La vida sigue igual", dijo en un video.



Aseguró que en su casa y en su familia ha sentido la libertad de amar a quien ha querido y ha recibido apoyo.



"Ni en mi compañía de discos jamás me he sentido discriminado u odiado....Espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien", señaló el artista.



Finalmente afirmó que cotinuará haciendo música porque para él es "libre".



Este fue el video que publicó Alborán en su cuenta de Instagram