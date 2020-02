Amparo Grisales estuvo en el programa Los informantes de Caracol Televisión y habló de sus "amores perros", como ella misma los llama. La diva de Colombia afirma que ama a los animales y ha decidido dedicar su vida a rescatar perros maltratados y abandonados.



Amparo Grisales tiene un refugio de animales y cuenta con apoyo de muchas personas para sacar adelante esta causa.



Sin embargo, asegura que en cuanto a la vida sentimental siempre ha tenido claras sus prioridades.



"Primero se va el marido y dejo al perro. Yo tuve un novio que le hizo al perro así feo con el pie y le hice los mismo y le dije-te vas- Si doy con una persona que me patea al perro, pues no quiero saber después que va a ser conmigo", dijo Amparo.



También aclara que no se arrepiente de haber hecho y haber dejado muchas cosas por sus perros.



Vea la entrevista completa