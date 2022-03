Joven que aseguró pronosticar el COVID-19 hace advertencias para abril y menciona fecha puntual

Amand Abhigya es un joven de 16 años, nacido en la India y quien en los últimos años se ha dado a conocer por unos videos en los que habla sobre la situación global y en los que supuestamente ha vaticinado varios eventos de impacto a nivel mundial, como el coronavirus .

Pues el joven se volvió tendencia cuando salió a la luz un video de hace unos años en el que hablaba de la llegada de un virus que cambiaría la normalidad del mundo; posteriormente se anunció la pandemia de coronavirus que confinó a todos los países y obligó al planeta a adaptar el constante uso de tapabocas, además de un distanciamiento social.

Otro pronunciamiento de Amand Abhigya y que miles de usuarios en redes sociales aseguran que supuestaemente fue otra predicción es el que tiene que ver con la guerra desatada entre Rusia y Ucrania, ya que meses antes al conflicto el joven habría hablado de este tema.

Ahora apareció un nuevo video del llamado “profeta” en el que habla puntualmente del mes de abril y hace algunas advertencias para el mundo, a fin de evitar una supuesta tragedia.

En su pronunciamiento el joven habla de un “evento catastrófico” que se daría en los próximos días por lo que señala que los primeros días del mes que inicia son decisivos.

El también llamado “adivino indio” menciona un día en específico en el que advierte que las personas deberán tener extremo cuidado; pues dice que supuestamente el miércoles 13 de abril de 2022 será un momento de máximo cuidado para la humanidad.

Según él, en esta fecha puntual las personas deberán tener especial cuidado y ser moderadas en sus consumos, refiriéndose especialmente a las inversiones la cuales deben “tener bien claras”.

En su video vuelve a hablar de la situación Rusia-Ucrania y advierte que si los países no tienen cuidado podrían terminar involucrados en el conflicto y desatarse una Tercera Guerra Mundial.

Habla también de la aparición de una "epidemia", "problemas geopolíticos" y una "crisis energética" sin precedentes, de los que advierte que todo el mundo debe estar atento y preparado.

"Tengan cuidado con la inflación", fue otra advertencia del joven indio quien habla además de una posible crisis energética y aumento en precios del petróleo.

Los anuncios de Amand Abhigya, de los que no se tiene certeza si son predicciones o no, llaman la atención en miles de personas y desatan diferentes reacciones a favor y en contra; pues hay quienes ya entran en pánico de pensar qué puede pasar durante los primeros días de abril y de asegurar que, según ellos, “el joven no falla en sus anuncios”.

Por otro lado están personas más escépticas que ponen en duda las habilidades del joven y señalan que “es predecible para cualquier persona saber que si los países se involucran en el conflicto de Rusia y Ucrania se puede desatar una Tercera Guerra Mundial”.

Además, otros usuarios en redes sociales señalan que sus anuncios solo desatan pánico y que “es obvio que si no te cuidas ni piensas en los negocios que vas a hacer, pues todo puede salir mal”.