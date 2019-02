¡INDIGNANTE! 'El Chapo Guzmán' violó y drogó a menores de edad, según testigo

Álex Cifuentes es un narcotráficante que vivió con Guzmán en la década del 2000 y que atestiguó una de las atrocidades que habría cometido este capo: drogar y violar menores de edad por considerarlas "vitaminas de vida".



De acuerdo con Cifuentes, el capo llegó a pagar hasta 5000 dólares por tener acceso a niñas que, en algunos de los casos, tenían escasos 13 años.



Estos crímenes ocurrieron en un rancho aislado de Sinaloa, donde Joaquín Guzmán se aprovechó de las menores. El propio testigo llegó a confesar que él también sostuvo relaciones con algunas.



¿Cómo llegaba a las menores?



De acuerdo con el testigo, una mujer proveía de fotos al narcotráficante para que este eligiera a sus víctimas. No obstante, Guzmán niega dichas acusaciones:



"Joaquín niega las acusaciones, que no han sido corroboradas y fueron consideradas demasiado perjudiciales y no confiables como para ser admitidas en el juicio", dijo Eduardo Balarezo, el abogado del acusado.



Además de estos graves señalamientos, se calcula que Guzmán introdujo ilegalmente en EE.UU. unas 457 toneladas de estupefacientes. Actualmente sigue su proceso de judicialización.