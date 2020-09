En el barrio San Carlos de la localidad de Tunjuelito, una señora de 78 años que recién había salido de su casa, fue arrollada por un bus del SITP cuando intentaba cruzar la calle.

La mujer fue víctima de la indolencia del conductor que, además de atropellarla, no se detuvo para ayudar y se dio a la huida. Ella tuvo que sufrir durante varios momentos en la calle por las heridas provocadas por el accidente hasta que fue auxiliada por vecinos del sector.

Los habitantes del barrio señalan que le gritaron varias veces al conductor para que se detuviera, pero aseguraron que este hizo caso omiso y siguió con su recorrido.

En el video se observa cómo el bus hace un giro hacia la derecha (en una cuadra estrecha), en medio del giro golpea a la señora que queda inconsciente en el piso y luego el conductor se escapa.

“Me la dejó vuelta nada. Su carita la tiene negra, sus ojitos los tiene negros. Le partió un huesito del dedo pequeño y se fue de cirugía”, dijo la hija de la víctima.

Ella condenó la indiferencia del conducto que permanece prófugo: “Cuando él la tumbó, él siguió. Le gritaban que la auxiliara, pero no le importó nada y siguió su camino”. También denunció que el bus no debía circular por esas cuadras dentro del barrio, ya que no corresponden a ese tipo de vehículos.

La hija pide que “responda por lo que hizo”. Ahora se espera la investigación de la Policía de Tránsito para dar con el responsable.