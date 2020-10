Violentos y degenerados: acosan sexualmente y golpean a dos mujeres en Bogotá

Dos jóvenes en Bogotá vivieron un terrorífico episodio en el norte de Bogotá, en momentos en que hacían ejercicio. El caso se desató cuando dos hombres empezaron a decirles vulgaridades, lo que las molestó y una de ellos lo confrontó.

“Lanzan un piropo y nos dicen palabras demasiado sexuales”, contó Lena Aranda, una de las víctimas, a Noticias Caracol.

La joven valientemente encaró a los hombres, pero al darse la vuelta, cobardemente siguieron con los comentarios desagradables.

“Me doy la vuelta y sigue diciendo cosas. Le digo: ’claro ahí si muy machito y ahora cuando lo increpo sí no dice nada’”, tras lo cual Aranda dio la espalda.

Al mismo tiempo, uno de los hombres se subió a un camión y sacó un arma blanca con la que amenazó con causarle daño físico.

La otra mujer, al ver la amenaza, también los encaró e inició un forcejeo. En medio del rifirrafe, el mismo hombre que blandió el arma blanca, la golpeó a traición, por la espalda, con un palo. Con el objeto contundente le causó varios hematomas.

“Esto tiene que parar, no importa cómo estemos vestidas, no importa lo que llevemos puesto, todo el tiempo los hombres son con la miradera morbosa y el piropo, que no es piropo, es una opinión que no les pedimos, son palabras soeces y abusivas. Esto tiene que parar”, dijo la joven.

Los responsables de la agresión fueron detenidos por 72 horas, pero quedaron libres. Sin embargo, enfrentan un proceso por la agresión.