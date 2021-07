Alejandro Sanz cumplió uno de sus más grandes sueños: cantar al mundo en unos Juegos Olímpicos

"La derrota forma parte de la vida en general, pero no creo en la derrota total. Para mí eso es un abandono. Hay unas batallas que se pierden y otras que se ganan. Lo importante es que la balanza final con el paso del tiempo sea positiva. Yo he perdido batallas, pero me considero en la lucha, que es lo más importante", dijo el artista.

Para este artista con 25 millones de copias vendidas desde el lanzamiento en 1991 de su primer disco como Alejandro Sanz, "Viviendo deprisa", también hay lecciones que recibir cuando no se alcanza lo esperado.

"Se aprende algo muy importante, que es la paciencia, esperar tu momento. Y hay que ser consecuente contigo mismo, creer en lo que haces y hacer lo que crees, sin afán de cambiar el mundo ni de que el mundo te cambie a ti", concluye.

Lo dice mientras celebra aún su elección por parte del equipo de Hans Zimmer para representar al continente europeo en una reinterpretación del tema de John Lennon "Imagine", como parte de los actos de apertura de Tokio 2021.

"Es increíble que aún haya sueños por cumplir; cantar en nombre de un continente es algo muy bello, sobre todo en una competición como esta, con valores que son más necesarios que nunca, como son el espíritu de superación y no dejar de soñar", analiza.

"Son cosas diferentes, pero entiendo la necesidad de superarse todo el tiempo, de intentar mejorar la marca y hacerlo cada vez mejor. Yo cada vez que hago un disco o una gira, intento prepararme lo mejor posible, aunque en nuestro caso no existe la competencia entre los artistas; solo cierta competencia, pero no tan directa, por lo que llegas hasta donde quieres llegar", observa.

Cuenta que él es un amante del deporte, que lo practica "casi todos los días", ya sea entrenando en el gimnasio o practicando tenis, que sigue activamente el fútbol (como es bien sabido) y que a menudo se sorprende en los JJ.OO. viendo "modalidades que hasta ese momento no podías pensar que te entretendrían, como el curling".