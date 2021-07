Atleta que una marca mundial rechazó por el hecho de convertirse en madre, ganó medalla Olímpica

Allyson Felix, es una atleta que sus patrocinadores abandonaron por el solo hecho de haberse convertido en madre, aun cuando ya les había dado triunfos. Sin embargo, les cerró la boca, pues ganó otra medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio.

De acuerdo con el diario OK Chicas , la velocista de pista y campo llamó a su entonces patrocinador Nike para confirmar su apoyo en los Olímpicos, ya que había quedado nuevamente seleccionada para representar a su país.

Sin embargo, según dijo la joven al diario The New York Times, la reconocida marca mundial le manifestó que no, debido a que se había convertido en madre.

Y aunque Allyson es una atleta de talla mundial, pues fue nada más ni nada menos que subcampeona en los Juegos Olímpicos de Atenas (2004) y Pekín (2008). Luego campeona mundial en los Juegos de Londres (2012). Además, en Río (2016, donde obtuvo dos medallas de oro, parece que para la empresa convertirse en madre la hacía menos atleta.

Y es que aún después de todos los triunfos que les dio, ya no la valoraban igual, pues la mujer aseguró que la reconocida compañía le redujo el 70% a sus ingresos, pues consideraban que al convertirse en madre, su rendimiento sería menor, y ellos no querían perdidas monetarias.

Por lo cual, decidida a demostrarles lo contrario, que una madre lo puede todo también, puso fin a su contrato con la empresa e hizo una denuncia pública sobre la postura de la marca ante los embarazos de tus atletas.

Publicidad

Posteriormente, consiguió ser patrocinada por dos empresas, Gap’s Athleta y Women’s Sport Foundation, quienes inmediatamente confiaron en sus capacidades y le dieron una gran suma para todo lo que necesitara para competir.

Pero eso no fue todo, también consiguió que Nike cambiará sus políticas para garantizar el salario de una atleta embarazada, el cual no se puede recortar durante 18 meses después de haber tenido el bebé.