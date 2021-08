Suspendieron a los jueces que juzgaron la lucha de boxeo de Yuberjen Martínez y el japonés

El boxeador Yuberjen Martínez informó que suspendieron a los jueces que lo dieron como perdedor en la pelea contra Ryomei Tanaka en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 .

"El profe me comentó que suspendieron a varios jueces por lo sucedido en ese combate. No sé qué era lo que estaban viendo los jueces, si es que estaban en YouTube o qué”, dijo en entrevista con BLU Radio

Pero eso no esto, el Comité Olímpico Colombiano pidió al Tribunal de Arbitraje en el Deporte que revise como fue realmente el juego, pues están seguros de que Yuberjen es el ganador y no el japonés Ryomei Tanaka, primero porque en esta lucha pierde el que quedó más afectado y quien se nota que no pudo con los golpes fue el deportista Tanaka ya que ni siquiera pudo salir del cuadrilátero por sus propios métodos.

Cabe recordar que el japonés tuvo que ser sacado en silla de ruedas por todo su equipo. Asimismo, el hombre quedó tan herido que no pudo dar entrevistas en ese momento ni en el resto del día.

"Nuestro boxeador, el COC y la Federación Colombiana de Boxeo, otorgaron poder especial a los abogados expertos en derecho deportivo Felix Andrés Burgos Méndez y Luis Fernández Aguilera, para la presentación de la reclamación ante la división ad hoc del TAS-CAS, la cual es competente para conocer de este asunto de acuerdo con la regla 61.2 de la Carta Olímpica y el Reglamento de arbitraje de los Juegos Olímpicos (reglamento ad hoc del TAS-CAS)", informó el comité en un comunicado.