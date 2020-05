En medio del confinamiento, Netflix se ha convertido en uno de los mejores aliados para pasar el aburrimiento por el encierro.

Si eres amante de la plataforma, te encantará saber que próximamente saldrán a la luz estrenos que no debes perderte por nada del mundo, tanto en películas como en series.

A continuación, te daremos un listado de las series y películas más esperadas por los espectadores:

Series:

- Reckoning 2 temporada: muchos fans de esta serie están a la espera de que llegue pronto el 1 de junio, pues la segunda temporada traerá muchos más misterios e historias dentro del mismo.



- The Titan Games: si eres fan de los programas tipo supervivencia, fuerza y retos, esta serie de seguro te encantará, con el reconocido actor Dwayne Johnson o ‘La Roca’, como principal figura y presentador.

- Casadas con la medicina - Atlanta: trata de un grupo de enfermeras y madres de familia que tienen que lidiar con los dos ámbitos y luchar por mantener la vida y salud de sus allegados a como dé lugar.

- Top Chefs: quienes adoren la cocina y la gastronomía, de seguro ya están pendientes para ver este reality que reúne a los mejores chefs del mundo ante jurados expertos muy reconocidos.

- Modern Family: la famosa serie estadounidense llega en junio con toda, pues podrás disfrutar desde la temporada 7 hasta la temporada 10.

- Baki: esta nueva serie de anime japonés se enfoca en la historia de un joven luchador que buscará superar a su padre, uno de los mejores guerreros del mundo y para eso tendrá que enfrentar un montón de desafíos y entrenamientos bastante duros.

Entre otras recomendaciones de series están:

Final de Fuller House, Por 13 razones temporada final, Perdida, F is for family temporada 4, Bosque adentro, La orden secreta, The Sinner Jaime, Dark temporada 3

Películas:

- Puertas al infierno: tras la misteriosa desaparición de una mujer y su hijo, persiste una acusación sobre el padre de la familia por ser un fanático religioso, pero descubrirán algo aún más perturbador.

- La buena esposa: la historia de una pareja de ancianos llena de amor, peleas y reconocimientos te harán reflexionar.

- Rey Arturo, la leyenda de la espada: quienes aman las películas de este género de seguro no se perderán el lanzamiento de esta historia centrada en la vida del gran Arturo.





- 365 días: un mafioso secuestra a una hermosa mujer quien tendrá el plazo de un año para enamorarse de él.

- 5 sangres: 4 excombatientes del ejército tendrán que volver al conflicto Bélico para buscar un tesoro escondido y los restos de su comandante.

- Lujuria en el convento: 3 monjas poco convencionales caen en la tentación tras enamorarsen de un joven jardinero bastante apuesto.

- El muñeco de Nieve: un detective tendrá que investigar la desaparición de una mujer que dejo a su hijo solo con el apoyo de policías novatos y mientras realiza la búsqueda se encuentra con un hilo de casos en los que siempre, donde desaparece la persona, dejan un muñeco de nieve

- La Mujer Maravilla: la heroína más reconocida en el mundo de los superhéroes, llega a Netflix para contar como fueron los comienzos de Dayan en el mundo de la aventura.