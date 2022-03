A Arelys Henao no le gustaba que la imitaran, pero reconoce a Lorena Neira como su mejor doble

Arelys Henao es una de las artistas más queridas en Colombia y tuvimos el privilegio de tenerla en Kallejiando, charla en la que se habló de todo un poco y además hizo la invitación para el concierto virtual del despecho, que se va a poder disfrutar desde cualquier lugar del país, el próximo sábado 19 de marzo desde las 6:00 p.m.

En este evento van a estar grandes artistas como Yeison Jiménez, Francy, Alzate, El Charrito Negro, Luis Alberto Posada, El Andariego y por supuesto Arelys Henao.

Publicidad

Además, las asistentes no solo podrán disfrutar de los shows en vivo, sino que también, minutos antes de iniciar el evento, y durante el mismo, tendrán la posibilidad de conectarse a las salas de chat, participar en las trivias, ver todo él detrás de cámaras de los artistas.

Publicidad

En un momento de la entrevista, Arelys Henao tuvo la posibilidad de hablar con su doble, Aracely Henao y la 'Reina de la Música Popular' confesó que es su mejor doble: "La quiero muchísimo, ya la superé, porque en un principio dije 'esta mujer me va a destruir...'. Uno como persona que lo imiten, a veces como que da rabiesita la primera vez, hay que ser sincero, y una vez alguien me dijo que imitan a las personas que hacen camino".

"Es la mejor, es buenísima, ya no me choca, ya no me da rabia. Antes, cuando quiera, le cuento más historias para que tenga en su repertorio", dijo Arelys Henao.