Ana del Castillo manda mensaje a Shakira: "A mi también me lo han metido"

Ana del Castillo es una de las exponentes de la música vallenata más reconocidas que hay en el país y quien con el paso de los años se ha sabido ganar un buen lugar en el corazón de sus millones de seguidores gracias a su forma de ser y hablar tan directo de diferentes temas.

Por ese motivo hace poco volvió a ser tendencia luego de hablar en medio de un concierto este fin de semana sobre el divorcio de Shakira y Gerard Piqué.

La artista aprovechó que estaba en un momento de relax en la tarima y dijo: "A la tía Shaki con el Waka Waka. Pero bueno, ¿cuántos no están exentos de un cacho el día de hoy? A mí me lo han metido, ¿a usted no le han metido cacho? Si el cacho es lo que está de moda".

La filmación fue publicada en una cuenta de Instagram llamada blogvallenato y ya cuenta con miles de me gusta y comentarios de los seguidores de Ana del Castillo, quienes le piden a Shakira que escuche las canciones de despecho de Ana.

"@shakira tía shaki escucha esta canción de @anadelcastilloj eso es verdad nadie está exento de un cacho 😂", "😂😂 eres la propia como tú ninguna 😂😂😂😂", "😂 Ana siendo ella jajajajaja que risa", "Próxima colaboración @anadelcastilloj y @shakira 💣💣💣", son algunas de las opiniones de los internautas.

Por otro lado, recordemos que hace poco por medio de las redes sociales se viralizó el momento en el que Ana del Castillo iba caminando junto a sus escoltas y en medio de la multitud ella sintió que alguien le tocó la cola.

En la filmación quedó claro que la artista, al parecer, se dio cuenta de quien fue pues sin mediar palabra lo enfrentó, sin embargo, algunas personas que estaban cerca evitaron que la situación se saliera de control.

Algunas horas más tarde y un poco más calmada, Ana del Castillo se grabó y contó lo que vivió en ese momento. En el video se le escucha decir a la cantante: "Independientemente como hable, como me vista, como me exprese, todo mundo merece respeto. Ahí me estaba tomando unas foticos con la gente, me sentía bien, andaba con una buena actitud, y sí fue el hombre que me tocó el jopo porque cuando me lo tocó yo le agarré la mano y lo 'zarandié' pa´que sea serio, porque sí, uno sí merece respeto".

