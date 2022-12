Ana del Castillo recibió tremendo totazo en la cabeza con una botella en pleno concierto

Ana del Castillo es una de las artistas más queridas que hay en el país y quien tiene una vida bastante activa en los escenarios pues casi que todos los fines de semana tiene presentaciones en diferentes ciudades del país.

Sin embargo, hace poco vivió una experiencia poco agradable, ya que cuando se estaba presentando en el escenario del FestiMaría en el Carmen de Bolívar, desde el público le lanzaron una botella que le pegó en su cabeza.

En la filmación que ya se viralizó en diferentes plataformas digitales, se puede ver el momento en el que la artista intenta esquivar el objeto pero no lo logró por lo que fue golpeada y aunque el susto fue grande, Ana del Castillo salió ilesa de este accidente.

Asimismo, este imprevisto alertó al esquema de seguridad de la cantante de música vallenata por lo que un hombre se intentó hacer a su lado en el momento del golpe.

Como era de esperarse, la artista pasó el concierto y dijo: "Es un niño, ah bueno, no se preocupen", intentando llevar de la mejor manera lo sucedido.

La opinión de los internautas está dividida respecto a este hecho: "Qué falta de respeto si no les gusta para que van a ver", "No podemos ver la violencia como un acto normal, (a quien le gustaría que le hicieran ésto) no hagan comentarios apoyando, somos seres humanos", "Y ahora, esa que es la moda en los conciertos?... Nada justifica la violencia, si no le gusta el artista para qué va a verlo, después cuando los meten presos y son los primeros que exigen justicia... 🙄", "Quizás son ellos mismo que pagan para hacer eso y ser polémica!!!".

Recordemos que hace poco el acordionero de Ana del Castillo también fue víctima de un botellazo durante un concierto hace algunas semanas, pero en esa oportunidad Jafid Nazar sí resultó herido y terminó con una gran lesión en su frente.

