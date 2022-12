Ángela Ponce REACCIONA a las declaraciones de Valeria Morales por Miss Universo

Ángela Ponce, la modelo de 27 años electa como Miss España, ha estado envuelta en una de las controversias más poderosas de Miss Universo en los últimos años: ¿Deberían aceptarse modelos trans en el certamen?

Valeria Morales, quien representará a Colombia en el mismo evento, opinó sobre ello y se le vino el mundo encima, de manera que Ángela Ponce rompió el silencio y por fin departió una opinión a través de su cuenta de Instagram:

“Yo sí la respeto y respeto que esa sea su opinión, pero no quiero llegar a Miss Universo con ningún prejuicio hacia ella ni hacia ninguna otra compañera. Quiero vivir una bonita experiencia y si ella quiere, dejarme conocer, así como yo quiero conocerla a ella”, indicó Ponce.

Cabe recordar que en días anteriores Valeria Morales dijo que Miss Universo es para las mujeres que nacieron mujeres: “para ella también sería una desventaja. Hay que respetarla, pero no compartirlo".



Otra de las fuertes detractoras ha sido la mexicana Lupita Jones, quien fue miss universo en el año 1991 y actualmente se desempeña como la directora del certamen en México:

“No considero tener nada en común con un transgénero (…) No me parece que sea una competencia que se de bajo las mismas condiciones. Una mujer nacida mujer jamás será igual a un transgénero, biológcamente no son iguales”, aseguró.



Que opinan de las declaraciones de Lupita Jones, Miss universo 1991 y directora del Miss mexico sobre la participación de mujeres trans??? pic.twitter.com/MokIzKk3Mo — Juanky (@juankyAG) October 5, 2018

No obstante, Ponce se muestra dispuesta al diálogo y muy resiliente frente a las declaraciones dadas por los personajes de su medio: “Nunca trataré de cambiar su opinión, pues esa no es mi función. Mi finalidad es dar a conocer mi realidad y hablar al mundo un poco sobre la educación en la diversidad que es tan escasa (…) Pido respeto”, concluyó la española.

