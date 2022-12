¡Arrancándose la ropa! Así POSÓ Tuti Vargas para reconocida revista para hombres

Tuti Vargas fue elegida por la Revista Soho para deleitar a su público con unas candentes fotografías.

Orgullosa del resultado, la misma bogotana compartió con sus seguidores algunas fotos y un video de detrás de cámaras.

Te puede interesar: Foto: Así lucía Tuti Vargas antes de operarse los SENOS .

En las imágenes sale posando en bikini, presumiendo de atributos como curvas, cola y senos.

En otras se atrevió a salir en topless, las cuales despertaron aún más atracción en sus más de 666 mil seguidores.

Antes de que le preguntaran o criticaran, la modelo confesó por qué aceptó posar así.

“Por qué quise salir en SOHO? ️Una de las preguntas que me hicieron al final del artículo que sale en la revista. La respuesta es simple; porqué después de estar tan involucrada en este “medio” no le tengo ni cinco de miedo al qué dirán, siempre haga o no haga, diga o no diga me van a juzgar, se creen dueños de mi vida... capaces de opinar que es lo mejor o no para mí, que debo hacer, ¡cómo debo hablar, como debo verme, hasta cómo debo actuar! ¡Así que ya está!”, expresó.

