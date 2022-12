Beyoncé lanzó videoclip inspirado en ‘El Rey León’ y sus PINTAS se robaron la atención

Los admiradores de Beyoncé volvieron a emocionarse el viernes tras la salida de su álbum "The Lion King: the gift" (El Rey León: el regalo), que la artista pop lanzó como una pieza hermana de la nueva película, una versión del clásico de Disney.

Beyoncé dijo que el álbum de 27 temas, que ella misma concibió y produjo, es "una carta de amor a África". En el disco participan muchos artistas africanos y colaboran una larga lista de estrellas, entre los que están su marido Jay-Z, Kendrick Lamar, su compañero de reparto Donald Glover (que actúa también como Childish Gambino), Pharrell Williams e Ivy Carter, la hija de siete años de Jay-Z y Beyoncé.

"Quería ser auténtica con la belleza de la música africana", dijo Beyoncé, quien da voz a Nala en la nueva película de Disney, al programa de la ABC "Good Morning America".

"The Gift", que no forma parte de la banda sonora oficial de la película, incluye una versión de la famosa canción de Elton John "Can You Feel the Love Tonight?" interpretada por Beyoncé y Glover -Simba en la película.

Elton John también aparece en la banda sonora de la película, que se estrena 25 años después de la original, con una nueva canción titulada "Never Too Late".

Los dos álbumes incluyen el último estreno de Beyoncé, "Spirit".

Pero es el "regalo" de Beyoncé lo que tiene a su legión de seguidores entusiasmados.

El álbum incluye canciones afrobeat intercaladas con diálogos de la película, protagonizada por Seth Rogen como Pumbaa y Chiwetel Ejiofor como Scar, que también se estrenó el viernes.

Además de los reyes del pop, Beyoncé subió a bordo de "The Gift" a los músicos nigerianos Tekno, Yemi Alade y Eazi, junto con la artista ghanesa de reggae-dancehall Shatta Wale.

La estrella de música urbana camerunesa Salatiel cantó "Water" con Beyoncé y Pharrell.

"Quería asegurarme de encontrar el mejor talento de África, y no utilizar solo algunos sonidos y hacer mi propia interpretación de ellos", dijo la cantante a la cadena ABC.

Siguiendo el estilo clásico de Beyoncé, el álbum se desvía hacia lo visual, que ella califica como "cine sonoro".

"Es una nueva experiencia narrativa", aseguró en la presentación.

"Es una mezcla de géneros y colaboraciones que no forman un único sonido. Cuenta con influencias del R&B, pop, hip hop y afrobeat".

Beyoncé también lanzó un extenso y colorido video para "Spirit", en el que ella y su hija Blue Ivy aparecen con sus largas cabelleras rizadas ondeando en el desierto y vestidas con voluminosos vestidos rosas a juego.

"Tu destino se acerca / Levántate y lucha", canta la artista. "Así que ve a una tierra lejana / Y sé uno con el gran Yo Soy".

Uniendo su poderosa voz con efectos visuales, Beyoncé cambia de ropa una docena de veces en el video, incluyendo tanto looks personalizados como alta costura, dijo Vogue. Una parte del video fue filmado en las remotas cataratas Havasu en el Gran Cañón de Arizona.

También incluye la legendaria escena del rey león en la que Simba y Nala cierran sus ojos sobre un oasis de agua, que la nueva película recreó de la original.

"El entorno sonoro es más que música porque cada canción explica la historia de la película", dijo Beyoncé.