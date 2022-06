Camilo Echeverry dio positivo para Covid-19 y tuvo que cancelar uno de los conciertos de su gira

Cuando muchos empezaban a pensar que el Covid-19 era una cosa del pasado, y por ende todos podríamos volver a la normalidad, el cantante colombiano Camilo Echeverry nos hace indirectamente un llamado de atención, pues él que se encontraba de gira por México, anunció que deberá cancelar uno de sus conciertos pues dio positivo, al igual que algunos de los integrantes de su equipo de trabajo.

El anuncio lo hizo el cantante a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que contó que él y algunas personas de su equipo empezaron a sentirse "más o menos, con un poquito de malestar, y dolor de garganta", por lo que decidieron realizarse una prueba que les reveló que efectivamente eran portadores de la enfermedad, así que por dicha razón tendrá que posponerse su espectáculo.

En el clip Camilo también reveló, que no saldrán de la ciudad regiomontana hasta que todo su equipo de negativo de nuevo, pues el cantante es consciente que a lo que más le debe prestar atención en este momento es a la salud.

"Nos duele mucho pero la salud de ustedes y nosotros es lo más importante. Agradezco de corazón el esfuerzo que todos ustedes han hecho para estar estar noche con nosotros. Les prometo que nos veremos pronto y viviremos un show inolvidable." anotó en el texto que adjuntó como descripción.

La noticia tomó por sorpresa a todos sus fans y generó que muchos se sintieran tristes, pues lo cierto es que muchos esperaban poder disfrutar del concierto de Camilo en Ciudad de México. Por lo tanto se manifestaron ante la publicación a través de comentarios.

"Mi hijo esta hecho un mar de llanto ya tenía la ilusión de verte hoy 😪 esperamos te recuperes 😢", Recupérense pronto ❤️La neta si llore como quinceañera porque es la segunda vez que esta pandemia no me permite ver a Camilo en concierto con boletos ya comprados 😢", "No estoy llorando, no estoy llorando".