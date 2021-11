Camilo Echeverry se alzó en los Grammy y dejó en alto el talento de Colombia

El artista colombiano Camilo Echeverry tuvo una gloriosa gala en la edición 22 de los Premios Grammy Latino , en la que se llevó cuatro reconocimientos a Mejor Álbum Pop Vocal, Mejor Canción de Pop, Mejor Canción Tropical (última junto a su suegro Ricardo Montaner) y Mejor Fusión/Interpretación Urbana, junto al puertorriqueño Rauw Alejandro.

"Quiero dedicárselo a Índigo para que cuando nazca sienta orgullo de su papá", dijo Camilo tras ganar los premios y refiriéndose al bebé que espera junto a su esposa Evaluna Montaner.

Además, al final de la ceremonia, el cantante, en el tono calmado que lo caracteriza, expresó a medios de comunicación que "me honra mucho ver con quien estaba nominado”.

El español C Tangana también conquistó estos Grammy que, de regreso a su formato presencial en Las Vegas, se rindieron a los raperos cubanos del hit cubano "Patria y Vida".

El exitoso álbum "El Madrileño", de C Tangana, se impuso en tres categorías de la mayor fiesta estadounidense de la música en español y portugués.

El cantante, cuyo verdadero nombre es Antón Álvarez Alfaro, celebró el reconocimiento y destacó la influencia de la música latinoamericana en su producción. "Soy un fan de la música latinoamericana. Me inspira a seguir haciendo música", dijo a los periodistas al terminar la gala.

"Cuba libre"

Uno de los mayores ganadores de la noche fue el hit "Patria y Vida", interpretado por los cubanos Yotuel, Descemer Bueno, Gente de Zona, El Funky y Maykel Osorbo, quien está preso en Cuba.

La canción que se convirtió en el himno de las protestas que sacudieron a la isla en julio se llevó los dos Grammy Latino para los cuales estaba nominada: Mejor Canción Urbana y Canción del Año.

Descemer Bueno subrayó que Osorbo "es el primer preso político en ganar un Grammy".

Rubén Blades, que el miércoles había sido nombrado Persona del Año 2021 en un tributo muy especial, coronó su éxito en los Grammy con los galardones de álbum del año para "Salswing!" y el de mejor disco de salsa para "Salsa Plus!".

"Ganar un premio a expensas de que otro pierda nunca me ha gustado -reconoció Blades-. Yo no soy mejor que nadie, así que lo acepto por todos los nominados, aquí no gana nadie".

Juan Luis Guerra, Bad Bunny, Vicentico y AnaVitória fueron otros artistas que hicieron doblete de estatuillas en la vuelta presencial de los Latin Grammy, que proclamó asimismo a la joven colombiana Juliana Velásquez como mejor nuevo artista.