Cantante Francy vivió una historia paranormal y la revivió en este Halloween

La cantante de música popular Francy llamó la atención de cientos de seguidores luego de que contara detalles de un episodio paranormal que experimentó y del cual no había hablado abiertamente.

En entrevista con La Kalle, la bella cantante se atrevió a contar este escalofriante momento que vivió hace algunos años y que aún recuerda con lucidez.

Segú el relato de la artista, todo ocurrió cuando se disponía a almorzar en el comedor de su casa y tomó una servilleta que terminó como tomando vida.

“Eran más o menos las 12 del día y mi mamá me llamó para almorzar. Yo me senté y cogí una servilleta y me retiré el labial para no untar la cuchara”, inicia el relato de la cantante.

Cuanta que quedó sola en ese momento mientras su mamá estaba en la cocina.

Recuerda que una vez puso la servilleta en la mesa, “comenzó a moverse y dar vueltas por la mesa y se iba de un lado para otro y yo no lo podía creer”.

Francy quiso que su mamá presenciara el momento que no podía creer, por lo que la llamó pero ella estaba ocupada.

“Yo llamaba a mi mamá y ella me decía: estoy ocupada. Pero le insistí y cuando mi mamá se asomaba la servilleta se quedaba quieta”, dice la cantante.

Agrega que cuando su mamá se iba, la servilleta nuevamente comenzaba a moverse “como si alguien la estuviera manipulando”.

La artista recuerda aterrada este momento y dice que le parece un momento terrible, mientras recuerda que ha tenido otros episodios paranormales como que le han jalado los pies.

Esta historia despierta varias reacciones entre las que se destacan las de algunos seguidores que aseguran que también han tenido experiencias paranormales y que “solo quien lo vive sabe el terror que esto provoca”.