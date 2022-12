¿Competencia a Franciscoach? Tatán Mejía dio DURO discurso en YouTube

Tatán Mejía se tomó el canal de YouTube de ‘Parceros’ para desahogarse. Sí, sin su esposa Maleja Restrepo -como es costumbre- se dirigió a todos los fanáticos para reflexionar sobre la vida.

En un video que duró cerca de siete minutos, el motociclista dio un discurso sobre la importancia de NO dar consejos, de quitarse peso de los demás y de entender que no somos nadie para cambiarle la vida a otros.

Publicidad

Te puede interesar: “Le ha sentado la MATERNIDAD”, le dicen a esposa de Peter Manjarrés por estas fotos

Exaltó la importancia de la familia, pero también de la individualidad del ser humano. Aunque no miró fijamente a la cámara sí le habló directamente al corazón de más de uno.

“La felicidad es más fácil de lo que uno cree, solamente hay que tratar de ser mejor persona. En que del mundo le importe un culo. Le tiene que importar un culo los demás, así sea familia (…) desde que yo esté haciendo las cosas bien”, concluyó el motociclista.

Los usuarios recibieron con mucho asombro el mensaje, pero también con mucha gratitud. Sin duda, con un estilo particular hizo que varios reflexionaran.

Publicidad

“Que reflexión tan elocuente, coincido la felicidad esté dentro de nosotros, no afuera, nada ni nadie puede perturbar te si tú no le das el permiso, si no lo hace el resto hazlo tú por ti mismo, no criticar, no juzgar, no dañar, y vivir con el corazón”, comentó un usuario.

Publicidad