Con ardiente atuendo, Paola Jara rompe en llanto en pleno show

Para nadie es un secreto que Paola Jara es una de las mujeres más bellas que hay en el país y quien suele ser bastante activa por medio de sus redes sociales en las que comparte momentos personales y de su trabajo como cantante.

Por ese motivo, hace poco decidió publicar dos videos de lo que fue su última presentación en Antofagasta, Chile , sin embargo, en un momento del show la emoción le ganó y rompió en llanto al ver el enorme amor que le tienen en el extranjero.

En la filmación se puede ver a la artista vestida con un ajustado traje negro que tenía algunos brillantes, dejando a la vista cada una de sus peligrosas curvas. En un momento del show, mientras cantaba con los ojos cerrados, rompió en llanto al ver a sus fans cantar con el corazón cada una de sus canciones.

Junto a su posteo la mujer escribió: "No me quiero despertar de este sueño 🇨🇱😢😢😢🥹🥰😍 Dios mío Antofagasta no tengo palabras para agradecerles el amor que me regalaron hoy. Qué noche tan mágica. Gracias gracias graciassssssss! Los amooo, y me los llevo en mi mente y en mi alma. Espero volver pronto 🙌🏻❤️🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱 #veydile 🥀".

Asimismo, algunas horas antes del show, la esposa de Jessi Uribe, compartió otro video en el que muestra a sus seguidores haciendo fila para poder disfrutar del show en la noche.

"Ver este video me hizo llorar de la emoción, es mi primera vez en chile y no saben cuánto anhelaba cantar aquí, meses esperando por este día. Llegar y encontrarme con tanto amor es algo que no tengo cómo pagarles, solo quiero decirles que entregaré mi alma en el escenario esta noche como siempre y que espero que sea una noche inolvidable para todos ❤️ los amo! Infinitas gracias 🙏🏻", dijo Paola Jara.

