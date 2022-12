¡Con lengua! Tremenda BESUQUEADA le dieron a Jessi Uribe de 'Yo Me Llamo'

La competencia en 'Yo Me Llamo' cada vez es más fuerte y los jurados más exigentes.

Con los profesores de la escuela que les ayudan a mejorar esos detalles, los participantes han ido ‘soltando’ un poco y cada vez se atreven a hacer más cosas.

Publicidad

A ‘Jessi Uribe’ le han pedido que se suelte un poco más en el escenario, sea más coqueto, tal como lo es el verdadero cuando está en tarima.

Con el fin de cumplir esas peticiones, al participante de música popular lo sorprendieron con una sensual mujer que llegó a uno de los ensayos.

Como se aprecia en el video, la mujer lo tomó desprevenido, lo saludó primero de beso en la mejilla y después giró la cara y lo beso con lengua.

Publicidad

Publicidad

El joven le correspondió como si nada, pero el realmente sorprendido fue Moisés Angulo.

“La verdad no me lo esperaba y obvio estamos en modo Jessi Uribe, no podía rechazar a semejante mujer, semejante mamacita”, manifestó Jessi.