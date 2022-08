¡Conmovedor! Jhonny Rivera invita a Pistolita a tocar en uno de sus shows

Jhonny Rivera es conocido por muchos por tener un gran corazón y además por ser un gran artista, quien con su música se ha ganado el amor y respeto de sus fans y colegas.

Hace poco Darío Gómez murió, quien era un gran amigo de Jhonny y por supuesto como un hermano para Pistolita, su guitarrista por muchos años.

Después de pasar por el entierro de Darío, para nadie es un secreto que la vida debe seguir y por ese motivo el intérprete de 'El dolor de una partida' continuó con sus shows en diferentes lugares del país y, en uno de ellos aprovechó para invitar a tarima a Pistolita, quien con la magia de sus dedos en la guitarra se robó los aplausos de todos los asistentes.

En la filmación que fue compartida por el mismo Jhonny en su cuenta personal de Instagram, se puede ver que los dos artistas estaban en tarima mientras el público se emocionaba por el invitado de lujo.

En el video Jhonny escribió: "Miren quien me acompañó hoy en tarima". Como era de esperarse, el video fue rescatado por varias cuentas y una de ellas fue rastreandofamosos. Allí varios internautas opinaron sobre el emotivo video y hasta le pidieron al cantante que lo contratara: "Jhonny es un ser muy humano y especial.", "Contrataloooooo", "Yo estaba ahí, fue muy emotivo 🥲", "Qué bueno debería dejarlo tocar con su grupo, excelente", "Que hermoso 👏que no lo olviden", "Jhonny en serio es un caballero y se merece lo mejor del mundo 🔥", y muchos más.

Por otro lado, recordemos que el pasado jueves 4 de agosto, Jhonny Rivera reapareció en su cuenta de Instagram explicando las razones por las cuales se había motivado a desconectarse por completo durante un tiempo de sus redes sociales.

“Buenos días, mi gente. ¿Cómo amanecieron?, ¿Ustedes han notado que estoy un poco disperso de las redes?... No he podido, y es por un motivo muy especial: A mí me afecta cualquier ataque. La gente empieza a molestarlo a uno, a veces injustamente, y uno o yo me afecto, mejor dicho, hay gente a la que le da igual, pero a mí si me afecta... No sé por qué la gente lo toma personal, pero es una decisión. No es por amenazas ni nada, si no es por tranquilidad, y más por la de mi mamá", fueron las razones de Jhonny para alejarse un poco de las redes.

