Conozca a la MAMACITA que protagoniza 'El Bronx', lo nuevo de Caracol TV

Rosmeri Marval, la actriz que le dará vida a Juliana Luna Gómez, una joven que debe enfrentarse a un escenario doloroso y cruel.

La protagonista llega al ‘Bronx’ y termina siendo víctima del trato de personas. En medio de un mundo lleno de drogas y crimen; Juliana encuentra el amor en Andrés Cárdenas, personaje interpretado por José Julián Gaviria.

Publicidad

Te puede interesar: Así me veo cuando no me baño: Jessica Cediel y su SENSUAL fotografía

¿Quién es esta hermosa mujer? Se trata de una venezolana que se hizo famosa por protagonizar varias series juveniles, que luego de una corta, pero sólida experiencia como actriz, se quedó con este protagónico.

En su cuenta de Instagram suma más de cuatro millones de seguidores. Un perfil para stalkear y admirar la belleza de esta mujer. Una mamacita que muy pronto llegará a las pantallas del Caracol Televisión.

Actualmente, la joven actriz espera su primer hijo con el cantante Aran De las Casas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad