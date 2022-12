Contundente respuesta de Melina Ramírez a quienes le dicen “MAL VESTIDA”

Melina Ramírez es la nueva cara de la sexta temporada de “Yo Me Llamo”, motivo por el que ha estado en el ojo del huracán de los televidentes y seguidores del programa en redes sociales.

Pese a que la caleña ha demostrado todo el talento y profesionalismo que tiene para desempeñar este papel, no ha sido precisamente ese detalle el que han criticado algunos usuarios.

El vestuario que ha usado la rubia en cada capítulo ha generado comentarios divididos, en su mayoría, negativos.

Las críticas fueron mayores por el atuendo que usó en el capítulo de la selección final de los participantes.

Melina llevaba puesta un crop top negro, una falda de tiras y unas botas largas, siendo la segunda prenda que se robó todas las miradas.

Cansada de las críticas, Ramírez respondió con un contundente mensaje.

“Veo que mi vestuario en @yomellamo ha sido motivo de muchos comentarios. NO tiene que gustarles a todos, por supuesto que no. Están en toda la libertad de PENSAR lo que quieran, pero esa libertad va hasta que te encuentras con la libertad del otro y, esa es la mía, la que decide explorar con cosas que en mi día a día probablemente nunca usaría, porque soy de tenis y short siempre (si así de básica y cómoda soy yo). Pero es un show de televisión, es un escenario intergaláctico y solo puedo decirles vienen muchos looks diferentes y arriesgados. A mí me gusta eso…”, fueron algunas de las palabras de la presentadora.

Sin embargo, no todo fue malo, algunos usuarios resaltaron su belleza, haciéndole saber que “se ve hermosa con lo que sea que se ponga”.

