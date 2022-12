DESTROZAN a Eiza González al mostrar cómo era antes de ser FAMOSA y operarse

A propósito de su cumpleaños número 28, Eiza González compartió en su perfil de Instagram dos fotografías de cuando estaba pequeña.

El fin de su publicación era recordar bellos momentos de su infancia, pero sus seguidores solo la criticaron.



Publicidad

Te puede interesar: ¿Sí es ella? Difunden FOTOS de cómo era la Tigresa del Oriente antes de ser famosa

“¡El tiempo vuela cuando uno la pasa bien! Gracias a todos por compartirme tanto amor en mi cumpleaños. ¡Por cierto! Me encantaría tener esos outfits aún", escribió.

Pese a lo anterior, en varios comentarios le hicieron saber la inconformidad por hacerse cirugías estéticas, pues, según usuarios, era muy bella y no necesitaba hacerse nada.

Publicidad

Publicidad

Estos fueron solo algunos de esos mensajes: "Con tantas cirugías cualquiera", "No eras fea, solo eras pobre", "Cuando ya no te pareces por tanta cirugía”, “es obvio que en el transcurso del tiempo te has hecho más de una cirugía”.

Publicidad

Sin embargo, sus más fieles fanáticos la defendieron con mensajes de amor y respeto hacia ella.