Video: Se puso a LIMPIAR su carro con el perro y en redes lo ‘acabaron’

En redes sociales circuló un video que indignó a todos los usuarios, ya que mostraba como un hombre usaba a un cachorro para limpiar el carro.

Publicidad

“La única forma de limpiar mi Maserati MC12 de 6.0 litros es con piel de cachorro 100% natural para asegurar un pulido apropiado”, escribieron en la cuenta de Instagram @richkidslondon.

Pese a que este perfil se caracteriza por compartir imágenes de vehículos lujosos y, esta la hicieron a modo de broma, para muchos de los seguidores fue una falta de respeto.

Publicidad

Publicidad

“Esto es absolutamente vil, no me interesa si la gente lo encuentra gracioso”, “Eso no hace ni en chiste”; fueron algunos de los comentarios.