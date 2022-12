ESCÁNDALO por video de Jennifer Lawrence bailando BORRACHA en un club de strippers

Ser famoso implica que la vida privada es pública para quien los conoce por su profesión en el mundo del espectáculo. Muchos artistas son perseguidos por los paparazzi para capturar lo que hacen cuando no trabajan y si se encuentran en un estado bochornoso mejor, porque siempre el escándalo venderá más que otras noticias.





Esta vez le tocó el turno a Jennifer Lawrence quien fue vista, a través de un video filtrado por el portal Radar Online , bailando pasada de tragos en club de strippers. En los pocos minutos de reproducción, se le ve muy contenta disfrutando de una noche de fiesta, tan calurosa que terminó por dejarla sin camisa.



En poco tiempo el video fue visto por miles de personas que no dudaron en lanzar duras críticas por el estado en el que se encontraba. Sin embargo, la actriz ganadora del Óscar salió en su defensa y dijo que ella no tenía por qué dar explicaciones de una noche en la que había disfrutado mucho, pues era la celebración de uno de sus mejores amigos.



“Vean, nadie quiere que internet le recuerde tratando de bailar en un tubo para strippers. Era el cumpleaños de una de mis mejores amigos y bajé la guardia y la paranoia por un segundo para divertirme. No me voy a disculpar, me la pasé INCREÍBLE esa noche”, afirmó a través de su página en Facebook.



Aunque por tratarse de una estrella de Hollywood como ella es escandaloso, es cierto que tienen toda la libertad de pasar una noche de fiesta como cualquier otro mortal.







