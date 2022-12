El cambio de look de Emily Ratajkowski que DESCONCIERTA a sus seguidores

Esta noticia es para todos aquellos que no saben ruso, que no saben pronunciar el nombre de esta modelo, pero que no dudan en admirar su belleza.

Emily Ratajkowski está más cerca de sus fans a través de Instagram, sus redes sociales son una ventana a la sensualidad y la locura.

La modelo descresta con cada publicación mientras sus seguidores expresan su admiración con likes y atrevidos comentarios.

Tan pendientes están de ella… que cualquier detalle se convierte en noticia. Sin embargo, una foto con cabello rojo llamó mucho más la atención de la prensa.

Aunque ella comenta que es una peluca, le metió tremendo susto a los hombres y mujeres en el mundo que están enamorados de su tono de cabello castaño.

¿Peluca, truco o cambio de look? Juzga tú mismo.

