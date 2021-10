Entre lágrimas, Yeison Jiménez agradeció a participante de La Voz Senior que le ayudó en sus inicios

En uno de los recientes capítulos de La Voz Senior, hizo presencia María Nefli , una participante que logró quebrar al cantante de música popular, Yeison Jiménez, quien recordó que en sus inicios ella lo ayudó.

El intérprete de ‘Por qué la envidia’, agradeció a la participante en medio de lágrimas, según el artista, hace 10 años, cuando las cosas no iban nada bien, María Nelfi le tendió la mano para dar a conocer su voz

.

“La persona que está al frente mío (María), sabe mucho de Yeison Jiménez, me vio crecer. Sé en donde trabaja desde hace más de diez años. Yo llegué a ese escenario también, muchas veces, pidiendo una oportunidad (...) me la dieron. Estoy hablando muy rápido porque no quiero flaquear. Estaba pasando por una situación complicada. Desde ya, por favor, se los pido, que yo la quiero ver aquí”, le dijo llorando a Natalia Jiménez, líder del equipo de María Nelfi.

“Tú, Yeison, sigues siendo el niño bondadoso, fructífero, y con esa carrera tan hermosa que Dios te dio”, le respondió la concursante, situación que conmovió no solo a los jurados, sino también al público.