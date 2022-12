Esta es la razón por la que Sara Uribe NO DEJA que nadie comente sus fotos

A través de una larga leyenda en Instagram, Sara Uribe les respondió a sus seguidores varias preguntas que le habían hecho en redes sociales.

“¿Por qué no volvió a publicar cosas en Instagram?, ¿está todavía en China?, ¿sigue con Guarín? ¿Por qué quitó la opción de comentar sus fotos?”, fueron algunas de las tantas cosas que le cuestionaron a la paisa.

Con el fin de callar rumores, ella misma decidió aclararlo todo.

Según la presentadora, está pasando por el mejor momento de su vida, en un país en el que nadie la critica, nadie la conoce, puede vestirse o salir de casa como quiera, estar relajada y no tener que cumplir horarios, incluso, ha dejado descansar su cabello, pues hasta se lo ha dejado de tinturar.

“Esta es la primera vez en mi vida que tengo tanto tiempo para mí y solo para mí. Hasta el pelo me ha crecido, no lo tinturo tanto y se nota en algunas fotos (me da un poco de temor ponérselo a alguien aquí y que no me hagan lo que yo quiero ¡Qué cosas las de la vida! Y con dos spas en Colombia y acá no sé a dónde ir”, escribió Sara.

“No quité la opción de comentar en mis fotos para no recibir ofensas. Los quité para aprender a vivir sin que me alaguen y sin que me ofendan, ahora mis días están sin afán de subir algo a diario, sin vestirme para los demás”, agregó.

A juzgar por las fotografías con las que acompañó el mensaje, Uribe está muy feliz con su vida actual, pues en ellas sale casual y muy sonriente.

A menos de un día, cada publicación obtuvo más de 30 mil ‘me gusta’.

